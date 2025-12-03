В Красноярском крае восстановили движение на федеральной трассе

Его ранее ограничивали из-за ДТП с большегрузом

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае, ограниченное из-за ДТП с большегрузом, восстановлено. Об этом сообщает Госавтоинспекция Красноярского края.

"Движение восстановлено. По предварительной информации, водитель автомобиля Sitrak, двигавшийся из Ачинска в направлении Красноярска, не справился с управлением. В результате грузовик столкнулся с дорожным ограждением и съехал с проезжей части. В аварии никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Для ликвидации последствий ДТП привлечена тяжелая техника.

Движение на 674-м км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" было перекрыто утром 3 декабря из-за ДТП с участием большегруза. По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярском крае местами установилась теплая погода, днем до минус 1 градуса, на дорогах гололед.