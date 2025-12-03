Роднянский после заочного ареста скрылся от российских силовиков во Франции

Продюсеру назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Кинопродюсер Александр Роднянский (признан в РФ иноагентом), осужденный по делу о распространении ложной информации о российской армии, после заочного ареста скрылся во Франции. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"При осмотре содержания информационного сообщения в сервисе мгновенного обмена сообщениями обнаружена публикация, из содержания которой следует, что Роднянский А. Е. осведомлен об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, на момент публикации находится во Франции", - сказано в материалах дела.

Роднянский признан виновным п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти) ему назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Оно считается заочным и вступило в силу с момента экстрадиции Роднянского в РФ.

Также по делу проходит режиссер Иван Вырыпаев (признан в РФ иноагентом). Он уже заочно осужден судом на 7,5 года колонии.

Причиной возбуждения уголовного дела стали посты Роднянского в соцсетях о якобы обстрелах российскими войсками Мариуполя, Киева и Запорожской области. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске.