В Приангарье около 1 тыс. человек осталось без теплоснабжения в сильные морозы

Инцидент произошел в поселке Мама

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения произошло в поселке Мама в Иркутской области. Без теплоснабжения осталось около тысячи человек, говорится в сообщении ГУ МЧС по области.

По данным Гидрометцентра, в поселке на 11:00 местного времени (6:00 мск) температура воздуха в поселке составила минус 30 градусов. Днем столбик термометра поднимется до минус 21 градуса.

"Аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения, Мамско-Чуйский района, рабочий поселок Мама, двух пятиэтажных дома, 112 жилых домов с печным отоплением (из них 45 двухэтажных многоквартирных дома и 67 частных), 903 человек", - говорится в сообщении.

Также под отключения попали два социально значимых объектов. Сейчас проводятся восстановительные работы.