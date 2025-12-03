Матвиенко: Магаданская область обладает значительным индустриальным потенциалом

Председатель Совета Федерации отметила, что в регионе функционируют крупные промышленные и агропромышленные предприятия

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Магаданская область, на территории которой расположены запасы ценных природных ресурсов, обладает значительным индустриальным потенциалом. Об этом в своем поздравлении с днем образования области отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Магаданская область обладает значительным индустриальным потенциалом, развивается эффективно и динамично. Большую ценность представляют разведанные на ее территории запасы природных ресурсов, определяющие производственную специализацию региона. Среди них одно из крупнейших в России и мире Наталкинское золоторудное месторождение, разработка которого уже более полувека обеспечивает нужды нашей страны в благородных металлах", - говорится в тексте поздравления, которое предоставила пресс-служба Совета Федерации.

Матвиенко отметила, что в регионе функционируют крупные промышленные и агропромышленные предприятия, сформирована современная транспортно-логистическая инфраструктура. Также готовится к запуску автоматизированный тепличный комплекс, мощности которого позволят обеспечить продукцией овощеводства жителей региона.

"Реализуются перспективные социально-экономические проекты, создаются необходимые условия для ведения предпринимательской деятельности, большое внимание уделяется модернизации жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству общественных пространств", - цитирует пресс-служба председателя СФ.

По словам Матвиенко, день образования Магаданской области - это "повод еще раз вспомнить о прошлом Колымской земли, трудовых подвигах и профессиональных достижениях ее уроженцев и, конечно, наметить планы на будущее".

Днем создания Магаданской области считается 3 декабря 1953 года, когда регион был выделен из состава Хабаровского края.