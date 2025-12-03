На ЗАЭС состоялась очередная ротация экспертов МАГАТЭ

Четыре специалиста приступили к работе по наблюдению и оценке состояния эксплуатационной безопасности станции

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) состоялась на Запорожской АЭС, сообщили на станции.

"На Запорожской АЭС успешно проведена очередная плановая смена инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Четыре специалиста <...> приступили к работе по наблюдению и оценке состояния эксплуатационной безопасности станции", - говорится в сообщении.

Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области. Как отметили на ЗАЭС, предыдущая команда инспекторов МАГАТЭ провела большую работу по контролю безопасной эксплуатации станции, когда та 30 дней оставалась без внешнего энергоснабжения.

"Благодаря в том числе их усилиям и постоянному присутствию ремонтные работы на внешних ЛЭП были успешно завершены", - уточняется в сообщении.

Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.