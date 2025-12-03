Самолет Уиткоффа не делал промежуточных посадок в Европе

Борт спецпосланника президента США долетел до Канады

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Самолет спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа не делал промежуточных посадок в Европе и уже находится в западном полушарии. Об этом сообщил ТАСС источник в европейских авиадиспетчерских кругах.

"После выхода из воздушного пространства России борт взяли на контроль диспетчерские службы Европы, никаких промежуточных посадок он не совершал, следуя положенным эшелоном", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что около 04:45 по всемирному времени (07:45 мск) самолет был передан на контроль диспетчерам атлантического сектора Канады.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Москву накануне во второй половине дня, с ним встретился президент России Владимир Путин. Встреча, посвященная украинскому урегулированию, продлилась около пяти часов. С российской стороны в беседе участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской - предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

По данным источника ТАСС в авиадиспетчерских кругах, в обратный путь борт Уиткоффа вылетел из московского аэропорта Внуково около 02:03 мск.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил на брифинге, что американская делегация после встречи в Кремле говорила о своем плане отправиться обратно в США, а не в Киев.

"Они не обещали нам, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой, в родной Вашингтон", - ответил Ушаков на вопрос, говорили ли американские визави о планах посетить после Москвы Киев.