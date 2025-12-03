Собянин: IТ-классы стали популярны среди московских школьников

По соответствующим программам учатся порядка 10,4 тыс. старшеклассников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московские школьники стали чаще отдавать предпочтение IТ-классам. Так, на сегодняшний день в них обучаются около 10,4 тыс. старшеклассников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"ИТ направление в предпрофессиональных классах Москвы находится на пике популярности. В этом учебном году ИТ-классы были открыты в 178 школах. По соответствующим программам учатся порядка 10,4 тысячи старшеклассников. В десять раз больше, чем на старте проекта в 2019 году. Более 90% выпускников ИТ-классов поступают в технические вузы, в том числе в МФТИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Высшую школу экономики, МИФИ и другие", - говорится в сообщении.

Собянин отметил, что профиль обучения в IТ-классах включает углубленное изучение математики, информатики и физики. Школьников обучают программированию и работе с большими данными, учат создавать 3D-модели и цифровые двойники. Кроме того, старшеклассники знакомятся с различными востребованными IТ-специальностями в сферах искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Мэр уточнил, что для практических занятий школы оборудованы специальными лабораториями и полигонами, а также 3D-принтерами, наборами для сборки управляемых роботов, электрических схем и микропроцессорных устройств.

"Ежегодно учащиеся ИТ-классов разрабатывают тысячи проектов. <...> Свои наработки они представляют на научно-практической конференции "Инженеры будущего" - предусмотрено более 22 направлений. Победители и призеры получают бонус при поступлении - дополнительные баллы к ЕГЭ. В прошлом учебном году в конференции участвовали более 4 300 учеников ИТ-классов, которые представили свыше 2 700 проектов", - уточнил Собянин.