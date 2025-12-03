В Сан-Франциско умер редкий аллигатор-альбинос

Он прожил 30 лет

Редакция сайта ТАСС

Аллигатор-альбинос по имени Клод © Justin Sullivan/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Аллигатор-альбинос по имени Клод, проживавший на территории зоопарка Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско (штат Калифорния), умер в возрасте 30 лет.

"Наш любимый аллигатор-альбинос Клод скончался в возрасте 30 лет. Он был известным членом Калифорнийской академии наук, в которой "проработал" на протяжении 17 лет, установив хорошие отношения со многими посетителями парка", - говорится в заявлении научного ведомства.

Известно, что Клод появился на свет в сентябре 1995 года в зоопарке в штате Луизиана. С момента рождения у него отсутствовал пигмент меланин, из-за чего его кожа была белого цвета, поэтому он не мог слиться с окружающей средой, как другие аллигаторы. В дикой природе редкому пресмыкающемуся угрожала опасность, поэтому до 2008 года он проживал под присмотром людей на зоофермах в Луизиане и Флориде, а в 2008 году аллигатор переехал в Сан-Франциско, где сразу стал одним из самых популярных жителей зоопарка при Калифорнийской академии наук. Из-за своего окраса Клод плохо видел.

По разным оценкам, в мире проживают порядка 100-200 аллигаторов-альбиносов, однако из-за их окраса, чувствительности к солнечному свету и ослабленному иммунитету долго выживать в дикой природе они не могут. В зоопарках во всем мире экспонируются немногим более 10 этих редких пресмыкающихся. Под присмотром людей аллигаторы-альбиносы могу прожить до 70 лет.