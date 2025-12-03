ФБР заявило о шестикратном росте арестов за экстремизм, сопряженный с насилием

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател также отметил, что на 100% выросло количество задержанных, причастных к обычным насильственным преступлениям

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател заявил, что с начала года служба увеличила на 490% число арестов экстремистов, в той или иной мере прибегавших к насилию. Также, по его словам, на 100% выросло количество задержанных, причастных к обычным насильственным преступлениям.

"25 тыс. арестов за совершение преступлений с применением насилия, рост на 100% по сравнению с прошлым годом. 6 тыс. идентифицированных и найденных детей, ставших жертвами преступлений, рост на 22%. Число арестов за шпионаж выросло на 35%, задержаний в связи с распространением [наркотика] фентанила - на 31%. Количество арестов за нигилистический насильственный экстремизм выросло на 490%", - написал Пател в X.

Он указал, что под руководством президента США Дональда Трампа ФБР "бьет рекорды и это только начало". Пател также ответил на критику в свой адрес, содержащуюся в отчете Ассоциации агентов ФБР, объединяющей бывших и действующих сотрудников, в котором служба в текущем состоянии описывается как "корабль без управления". О содержании этого документа впервые сообщила газета New York Post.

"Анонимные источники лгут, а вот результаты - нет. <...> Фейковые новости никогда не удержат ФБР от выполнения своей миссии", - добавил Пател.

22 сентября Трамп подписал указ о признании движения американских антифашистов "Антифа" внутренней террористической организацией. 25 сентября он также подписал меморандум по противодействию организованному насилию на политической почве и внутреннему терроризму в Соединенных Штатах. При этом движение "Антифа" в США, как и во всем мире, не является единой централизованной организацией, этот термин используется для обозначения объединений различных групп антифашистов, которые по-разному трактуют вопрос того, что следует считать проявлениями фашизма.