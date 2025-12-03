МВБ США призвало американцев доносить на проживающих рядом нелегальных мигрантов

Ведомство разметило в X телефон специальной горячей линии, предназначенной для подобных звонков

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США призвало граждан страны доносить на проживающих рядом с ними нелегальных мигрантов с целью их передачи правоохранительным органам.

"Хотите доступных программ жилья? Помогите сообщить о нелегальных мигрантах в вашем районе", - говорится в сообщении ведомства в X. К нему прикреплен телефон специальной горячей линии, предназначенной для подобных звонков.

Ранее министр жилищного строительства и городского развития США Скотт Тернер пообещал полностью исключить имеющих проблемы с документами мигрантов из программ по предоставлению помощи в поиске и оплате жилья. По мнению Тернера, выселение мигрантов должно позволить министерству увеличить расходование средств на помощь гражданам США в поиске и оплате жилья.

28 ноября Служба гражданства и иммиграции США приостановила все процедуры по рассмотрению прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища. В тот же день власти Соединенных Штатов приняли решение о приостановке выдачи виз гражданам Афганистана. Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища и приостановит на неопределенный срок иммиграцию из стран третьего мира.

Днем 26 ноября мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет около 300 м. Сам нападавший и два нацгвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась от полученных травм. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США после вывода американских войск из страны.