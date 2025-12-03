В Москве первый беспилотный трамвай за три месяца работы ни разу не нарушил ПДД

С момента запуска движения он проехал более 20 тыс. км с учетом испытаний, перевез свыше 40 тыс. москвичей, совершил почти 1,6 тыс. рейсов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Беспилотный трамвай, который начали тестировать в Москве в сентябре 2025 года, показал свою безопасность и надежность. За это время транспорт совершил почти 1,6 тыс. рейсов, ни разу не нарушив ПДД, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

"Инновационная технология, созданная столичными специалистами, доказывает свою безопасность и надежность. С момента запуска движения беспилотный трамвай проехал более 20 тыс. км с учетом испытаний, перевез свыше 40 тыс. москвичей, совершил почти 1,6 тыс. рейсов, ни разу не нарушил ПДД, точно придерживался графика", - говорится в сообщении.

В сентябре этого года мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению первого в России полностью беспилотного трамвая. Он курсирует с пассажирами в стандартном 8-часовом режиме в районе Строгино. Согласно стрратегии развития транспорта, до конца 2030 года беспилотными станут две трети трамвайного парка столицы.