Володин: юристы вносят вклад в развитие законодательства и защиту прав граждан

По словам председателя Госдумы, юристы, бережно сохраняя традиции, решают задачи, направленные на совершенствование законодательства и развитие правоприменительной практики

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил юристов с профессиональным праздником, отметив их вклад в совершенствование законодательства и защиту прав граждан России.

"Компетентность, принципиальность и добросовестность тех, кто выбрал делом своей жизни эту ответственную и важную профессию, способствуют повышению устойчивости и эффективности правовой системы России", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

По его словам, юристы, бережно сохраняя традиции, решают задачи, направленные на "совершенствование законодательства и развитие правоприменительной практики". "Вносят вклад в защиту интересов страны и прав наших граждан", - добавил он.

В заключение председатель Госдумы пожелал юристам "дальнейших успехов и всего наилучшего".

3 декабря в России ежегодно отмечается День юриста, профессиональный праздник, установленный указом президента РФ от 4 февраля 2008 года.