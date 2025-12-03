Почти половина опрошенных поляков не намерена защищать страну в случае войны

По данным IBRiS, 15,9% "категорически" не намерены брать в руки оружие

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Почти половина польских граждан не намерена участвовать в обороне страны в случае военного конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS (Instytut Bada Rynkowych i Spo ecznych) по заказу радиостанции Radio Zet.

Согласно этим данным, о своем нежелании защищать Польшу сообщили 43,2% опрошенных, причем 15,9% "категорически" не намерены брать в руки оружие.

Ровно такое же количество граждан - 43,2% - заявили, что в случае конфликта они вступят в ряды вооруженных сил, из них 18,5% пойдут в армию "непременно". Еще 13,6% респондентов признались, что еще не решили, как поступят в такой ситуации.

Авторы опроса отмечают, что по сравнению с сентябрем количество тех, кто не собирается участвовать в военных действиях, уменьшилось - их стало меньше на 5,9% (49,1%).

Опрос показал, что большинство поляков, не желающих брать в руки оружие, относится к возрастной группе 18-29 лет. О своем нежелании идти в армию при начале военных действий объявили 65% представителей этой группы.

Опрос IBRiS проводился 21-22 ноября во всей Польше с участием 1 075 взрослых граждан.