"Ъ": использование биометрии для доступа в школу будет строго добровольным

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что сбор и использование биометрических данных учеников будут возможны только с согласия родителей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко раскрыл детали проекта по внедрению биометрической системы прохода в школы. Как сообщили газете "Коммерсантъ", сбор и использование биометрических данных учеников будут строго добровольными и возможны только с согласия родителей.

Биометрические данные школьников планируется регистрировать и хранить в Единой биометрической системе (ЕБС). Образовательные учреждения смогут получить доступ к ЕБС через "аккредитованные организации", которые установят необходимое оборудование и проведут интеграционные мероприятия.

"Каждая школа сможет сама решить, использовать эту возможность или нет", - уточнили газете в аппарате.

Передача биометрии школьника возможна только с согласия родителя или опекуна ребенка и будет проходить через приложение "Госуслуги Биометрия". "Несовершеннолетнему потребуется авторизоваться в приложении с помощью логина и пароля от портала "Госуслуги" и сделать селфи", - уточнили в Центре биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС). В центре добавили, что после этого родителю или опекуну поступит запрос на предоставление согласия для обработки данных школьника - в дальнейшем оно может быть отозвано из ЕБС в любой момент.

Все биометрические образцы "активны" от трех до пяти лет "в зависимости от типа биометрии", уточнили в ЦБТ. Там же отметили, что число детей с зарегистрированной в системе биометрией пока "невелико".

Формат внедрения систем биометрического прохода в других школах, "включая инфраструктуру и необходимые организационные меры", определят после тестирования в Татарстане.