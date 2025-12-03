В Москве продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Выявленные вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжила расти в Москве на последней неделе ноября. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по г. Москве информирует, что на 48-й неделе 2025 года (с 24 по 30 ноября) текущего эпидсезона отмечается продолжение роста заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей. Среди выявленных штаммов преобладают вирусы гриппа A(H3N2)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что выявленные вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам. Эпидемиологи напомнили о важности вакцинации, а также о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу.