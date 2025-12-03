ТАСС и Anadolu подпишут новое соглашение в 2026 году

Предполагается, что соглашение будет предусматривать обмен информацией и делегациями сотрудников, а также отражать последние тенденции в развитии медиаотрасли

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и руководитель Anadolu Сердар Карагёз © Екатерина Широкова/ ТАСС

БОАО /Китай/, 3 декабря. /ТАСС/. ТАСС и ведущее турецкое информагентство Anadolu подпишут обновленное соглашение о сотрудничестве в 2026 году. Об этом договорились генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и руководитель Anadolu Сердар Карагёз на встрече в рамках 57-го заседания Исполнительного комитета Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) в южнокитайском городе Боао.

Предполагается, что соглашение будет предусматривать обмен информацией и делегациями сотрудников, а также отражать последние тенденции в развитии медиаотрасли. Особый акцент гендиректор ТАСС предложил сделать на совместной борьбе с недостоверной информацией. "В ТАСС и Anadolu есть специальные подразделения, которые занимаются проверкой информации. Будет правильным и логичным наладить между ними сотрудничество", - отметил Кондрашов.

Карагёз в свою очередь выразил уверенность, что под председательством ТАСС в 2025-2028 годах OANA продолжит развиваться и будет играть все более важную роль в мировом информационном пространстве.

OANA - крупнейшая в мире региональная медийная организация. Ее цель - обеспечение прямого и свободного обмена новостями между информационными агентствами региона, в котором проживает более половины населения земного шара. Сейчас OANA объединяет 41 информационное агентство из 33 стран. Помимо государств Азиатско-Тихоокеанского региона, членами OANA являются агентства стран Ближнего Востока, а также ряда государств СНГ.