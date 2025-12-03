Руководители ТАСС и Вьетнамского информагентства обсудили развитие сотрудничества

Андрей Кондрашов провел переговоры с Ву Вьет Чанг

© Екатерина Широкова/ ТАСС

БОАО /Китай/, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов провел переговоры с гендиректором Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг. Встреча состоялась в рамках 57-го заседания Исполнительного комитета Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) в южнокитайском городе Боао.

Кондрашов и Ву Вьет Чанг договорились подписать в 2026 году обновленное соглашение о сотрудничестве. "Мы включим в него пункты об углублении информационного обмена и развитии традиционного обмена делегациями между нашими агентствами", - сказал гендиректор ТАСС.

Руководители ТАСС и ВИА также обсудили организацию совместных фотовыставок, приуроченных к знаменательным событиям российско-вьетнамских отношений. "У наших агентств богатые фотоархивы, которые ярко иллюстрируют историю дружбы России и Вьетнама", - отметила Ву Вьет Чанг.

Руководитель ВИА выразила поддержку председательству ТАСС в OANA в 2025-2028 годах.

OANA является крупнейшей в мире региональной медийной организацией. Ее цель - обеспечение прямого и свободного обмена новостями между информационными агентствами региона, в котором проживает более половины населения земного шара. Сейчас OANA объединяет 41 информационное агентство из 33 стран. Помимо государств Азиатско-Тихоокеанского региона, членами OANA являются агентства стран Ближнего Востока, а также ряда государств СНГ.