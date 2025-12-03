В "Сенеже" наградили 10 победителей премии "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения второго сезона премии президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) состоялась в мастерской управления "Сенеж", отмечены 10 победителей. Об этом сообщает пресс-служба РСВ.

"Их инициативы в сферах науки, культуры, экологии, образования, предпринимательства и других социально значимых направлений признали наиболее значимыми для общества и развития страны. Из 58 тыс. заявок, поступивших из всех регионов России и 58 стран мира, в финал вышли 100 человек. Победители определены по итогам оценки экспертного совета и народного голосования", - говорится в сообщении.

Все финалисты прошли строгий отбор и продемонстрировали выдающиеся достижения в своих сферах. Среди них определили 10 победителей основных номинаций, выбранных с учетом экспертной оценки и народного голосования в мини-приложении в мессенджере Max, в котором приняли участие более 120 тыс. человек.

"Наши финалисты, не конкурируя, а дополняя друг друга, продолжают учиться, становятся настоящей командой, чтобы вместе создавать проекты, которые реально меняют жизнь к лучшему людей из самых разных уголков страны. Они не ищут идеальных условий, а действуют здесь и сейчас, чтобы вместе строить процветающее будущее России", - отметил генеральный директор президентской платформы, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Каждый из победителей получит индивидуальное продвижение, медиасопровождение, возможность стать амбассадором РСВ и выступать спикером или экспертом на крупных федеральных мероприятиях.

Премия "Россия - страна возможностей" создана по поручению президента России Владимира Путина. Уже второй год она проводится президентской платформой с целью выявления и поддержки активных граждан, способных менять жизнь общества своей деятельностью и инициативами. Премия объединяет людей, которые реализуют социально значимые идеи, развивают науку, культуру, образование, спорт, предпринимательство и волонтерство, а также создают новые возможности для других в разных сферах жизни.