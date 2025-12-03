Пассажиры внепланово севшего в Актау самолета вылетят в Актобе вечером

Сейчас они находятся в гостинице

АСТАНА, 3 декабря. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании Pegasus, который внепланово сел в Актау из-за непогоды, вылетят в Актобе в 19:25 (17:25 мск) по расписанию. Сейчас они находятся в гостинице, сообщили ТАСС в пресс-службе акимата Мангистауской области.

Во вторник борт из Стамбула приземлился в Актау вместо Актобе из-за погодных условий. Группа из 16 человек, из которых 11 - граждане России, сначала отказывалась покидать самолет до получения новых билетов.

"Граждане размещены в гостинице города Актау. Сегодня они вылетают в Актобе по установленному расписанию в 19:25", - говорится в сообщении.

По информации с онлайн-табло аэропорта Актау, на это время запланирован рейс авиакомпании FlyArystan до Актобе.