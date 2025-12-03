Голикова: в России выпускники зачастую выбирают работу не по специальности

Они предпочитают более комфортные условия труда, даже если зарплата ниже, отметила вице-премьер РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Часто выпускники в России выбирают работу не по специальности, предпочитая более комфортные условия труда даже при более низкой зарплате, чем у сверстников по рабочим специальностям. Это проблема, на которую стоит обратить серьезное внимание, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Зачастую выпускники выбирают работу не по специальности, но предпочитая более комфортные условия труда, даже если зарплата ниже, чем у сверстников по рабочим специальностям. И это еще одна проблема, на которую мы должны с вами обращать серьезное внимание. И, конечно, если мы не будем реагировать на это, то проблема будет усугубляться, а это будет проходить на фоне роста численности молодежи", - сказала она на Всероссийском кадровом форуме.