Мишустин: восстанавливать леса и обустраивать парки нужно саженцами из РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские технологии и посевной материал должны использовать при восстановлении лесов и обустройстве общедоступных парков. Это подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым.

"При восстановлении лесов, конечно, просто необходимо использовать современные материалы именно российского производства - саженцы, устойчивые к вредителям, хорошо воспринимающие неблагоприятные погодные явления", - напутствовал премьер.

Глава кабмина обратил внимание, что "очень важно, чтобы леса, насаждения были доступны для людей". "Чтобы те самые удобные парки, которые очень востребованы во всех уголках и регионах нашей страны, создавались с использованием самых экологически чистых материалов, саженцев", - добавил он.

Завершая встречу, Мишустин пообещал, что в России обязательно будут "развивать и всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств".