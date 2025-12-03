Путин поздравил Центр неврологии и нейронаук с 80-летием

Президент отметил стремление коллектива Центра сохранять высочайшую профессиональную планку, а также новаторское отношение к решению ответственных задач

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российского центра неврологии и нейронаук с 80-летием учреждения, отметив его весомый вклад в развитие отечественной медицинской науки и здравоохранения.

"За прошедшие годы вашим центром была проделана большая, содержательная работа, направленная на создание передовых, прогрессивных медицинских технологий, позволяющих повысить эффективность диагностики, лечения, реабилитации и профилактики социально значимых заболеваний нервной системы, - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля. - Вы по праву можете гордиться многими поколениями своих предшественников - ученых, врачей, специалистов, их весомым вкладом в развитие отечественной медицинской науки и здравоохранения, в подготовку квалифицированных кадров".

Путин отметил стремление коллектива центра сохранять эту высочайшую профессиональную планку, а также новаторское отношение к решению ответственных задач и приоритетное внимание серьезной исследовательской деятельности, совершенствованию новых направлений неврологии.

"Тысячи людей, которым вы помогли сохранить здоровье и жизнь, искренне благодарны вам за поддержку и доброе, внимательное отношение", - добавил президент. Он пожелал коллективу новых достижений и крепкого здоровья.