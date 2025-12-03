В Москве выпустили карту "Тройка" с героями мультфильма "Шайбу! Шайбу"

Выпуск карт приурочен ко Всероссийскому дню хоккея

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. В Москве выпустили транспортную карту "Тройка" с героями мультфильма "Шайбу! Шайбу" режиссера Бориса Дежкина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Сбертройка".

"Мы регулярно выпускаем специальные лимитированные серии "Тройки". Посвящаем их различным событиям, памятным датам и популярным культурным явлениям. Поэтому наша транспортная карта уже давно стала не просто удобным инструментом для оплаты поездок, но и предметом коллекционирования", - привели в пресс-службе слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Выпуск карт приурочен ко Всероссийскому дню хоккея. На картах изображены разные сцены из мультфильма, в частности, напряженный матч за Кубок между командами "Метеор" и "Вымпел", грациозное выступление фигуристов. Карты можно приобрести в московских киосках печати. Стоимость каждой составляет 300 рублей.

"Сбертройка" - совместная IT-компания Сбера, правительств Москвы и Московской области, созданная в 2020 году. Компания разрабатывает единую билетную систему на базе столичной карты "Тройка" - программное обеспечение и карточные носители разработаны в РФ.