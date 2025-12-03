Семья жертвы борьбы Трампа с наркоторговцами подала первый иск против США

Согласно документу, Алехандро Карранса был рыбаком и находился на своей лодке, когда США ударили по ней под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Семья колумбийца Алехандро Каррансы, убитого в результате ударов ВС США в международных водах 15 сентября, подала первую официальную жалобу в Межамериканскую комиссию по правам человека. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на документ.

Согласно жалобе, Карранса был рыбаком и находился на своей лодке, когда США нанесли по ней удар под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков. В жалобе эти действия называются внесудебной казнью, нарушающей права человека. Адвокат родственников Каррансы Дэн Ковалик сообщил, что семья требует компенсацию, а также прекращения подобных убийств. Родные колумбийца считают военного министра США Пита Хегсета ответственным за "приказ о бомбардировке лодок и убийство всех, кто на них находился".

Как отмечает CNN, США с сентября нанесли не менее 22 ударов по судам в Карибском море и Тихом океане под предлогом борьбы с наркоторговцами, погибли не менее 83 человек.

Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявлял, что Карранса мог перевозить запрещенные грузы из-за сложной финансовой ситуации, но подчеркнул, что его действия "не заслуживали смертной казни". CNN указывает, что комиссия уже выражала озабоченность ударами США, призвав Вашингтон соблюдать международные обязательства по защите права на жизнь. В случае принятия жалобы комиссия сделает рекомендации ответственной за нарушения стране, "чтобы избежать повторения таких ситуаций, расследовать факты и выплатить компенсации".