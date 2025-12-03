В Самаре открыли первый участок автомагистрали "Центральная"

Его протяженность составила 14 км

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Первый этап строительства автомобильной магистрали "Центральная" в Самаре завершен, открыт участок дороги протяженностью 14 км. Строительство второго этапа магистрали начнут в 2026 году, полностью реализовать проект власти рассчитывают за пять лет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на церемонии открытия.

Движение транспорта открыто по участку строящейся магистрали "Центральная" - автомобильной дороги по проспекту Карла Маркса от Обводной города Самары до Ракитовского шоссе. Протяженность участка составляет 14 км, из которых 11,2 км реконструировано и 2,8 км построено. Возведены два путепровода тоннельного типа, в том числе с переносом железнодорожных путей. Движение организовано по 4-6 полосам, обустроены тротуары и велосипедные дорожки, пешеходные переходы, освещение и светофорное регулирование.

"Первый этап [строительства дороги], который мы сейчас ввели, расшивает сложные вопросы въезда в город, обеспечения огромного количества населенных пунктов, дачных хозяйств, коттеджных поселков качественной дорогой. Он позволяет грузопотокам, которые идут в Самару, правильно распределиться, меньше загружать основную дорожную сеть. Полностью реализовать проект магистрали мы планируем в ближайшие пять лет", - сказал Федорищев.

Губернатор сообщил, что строительство второго этапа магистрали начнут в 2026 году и выполнят за 2-2,5 года. Следующий участок предполагает реконструкцию 4,2 км дороги и строительство четырех эстакад.

О проекте магистрали

Магистраль "Центральная" запланирована как реконструкция проспекта Карла Маркса - одной из самых протяженных улиц Самары. Впервые проект дороги был включен в генплан Самары в 1960-х годах. Общая протяженность магистрали шириной от 4 до 6 полос составит 35 км. Автомобильная дорога свяжет 8 из 9 районов города, пройдет параллельно и разгрузит основные автодороги города - Московское шоссе и улицу Ново-Садовую, обеспечит дополнительные выезды из Самары на региональную сеть автомобильных дорог и выход автотранспорта на автодороги федерального значения.

Завершен первый этап строительства магистрали "Центральная" от Обводной дороги города Самары протяженностью 14 км, начатый в январе 2023 года.