Вице-губернатор Кубани Руденко предупредил о фейковых аккаунтах от его имени

Он призвал своих подписчиков быть осторожными

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко предупредил жителей региона о том, что мошенники создали поддельные аккаунты от его имени в Telegram. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Подписчикам моего канала приходят сообщения в Telegram от нескольких поддельных аккаунтов. Всего их четыре. Все с одинаковыми аватарками. Будьте осторожны", - написал Руденко.

Соответствующая информация также опубликована в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.