В Сибири прогнозируют сильные метели и штормовой ветер до 20 м/с

Наиболее неблагоприятные условия ожидают в Алтайском крае с 4 по 5 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Сильные метели, штормовой ветер и гололедица ожидаются в большинстве регионов Сибири на ближайшие дни. Наиболее неблагоприятные условия прогнозируются в Алтайском крае с 4 по 5 декабря, где скорость ветра достигнет 20 м/с с обильными осадками и метелями, сообщили в Гидрометцентре России.

В Алтайском крае и Республике Алтай с 3 по 5 декабря ожидаются снег, мокрый снег и гололедные явления. Синоптики предупреждают о сильных метелях, а 5 декабря - об интенсивных осадках с порывами ветра до 20 м/с. Горные районы республики столкнутся с порывами той же силы. Местами умеренный мокрый снег и гололедные явления ожидаются 4 декабря в Новосибирской области. Метели с порывами западного ветра до 17 м/с прогнозируются 5 декабря.

На севере Томской области 3 декабря ожидаются снег и гололед, при этом 5 декабря порывы ветра достигнут 19 м/с. В Кемеровской области 5 декабря ожидаются сильный снег и мокрый снег с порывами ветра до 18 м/с, что приведет к метелям и заносам на дорогах. В Омской области с 4 по 6 декабря ожидаются аналогичные осадки, а именно метели, ветер до 18 м/с, гололедица и снежные заносы на трассах.

Центральные округа Красноярского края 6 декабря накроют снег, метель и штормовой ветер до 20 м/с. В горных районах Хакасии ожидается сильный снегопад. До 5 декабря в горах Красноярского края, Тывы и Хакасии сохранится высокая лавинная опасность.

На дорогах Иркутской области, по данным мониторинга окружающей среды, до 4 декабря сохранятся снежный накат и гололедица. На трассах большинства регионов округа прогнозируются опасные дорожные условия, такие как гололедица и снежные заносы.