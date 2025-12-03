Путин поприветствовал участников съезда Ассоциации юристов России

Президент отметил вклад ассоциации в развитие законодательства в стране

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам съезда Ассоциации юристов России и церемонии вручения юридической премии "Юрист года", отметив их вклад в укрепление профессионального сообщества и законотворческий процесс в России.

"За прошедшие годы ассоциация внесла значимый вклад в консолидацию профессионального сообщества, развитие законодательства и правоприменительной практики в нашей стране. Вы выбрали для себя благородную миссию - защищать права и интересы людей, обеспечивать верховенство закона в государстве. Такое призвание требует не только основательных знаний, но и высоких личных, моральных качеств", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отдельно выделил деятельность юристов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей. "Ваше преданное служение долгу и обществу достойно глубокого уважения и признательности", - добавил он.

Глава государства поздравил лауреатов премии "Юрист года" с большим и заслуженным успехом, пожелав им новых достижений и всего самого доброго.