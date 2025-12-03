В двух горных районах Дагестана закрыли автодороги

Ограничения ввели из-за снега

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 3 декабря./ТАСС/. В Гумбетовском и Казбековском районах Дагестана две автодороги закрыты из-за снегопада, сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

"В Гумбетовском районе на участке км 46 - км 58 автомобильной дороги регионального значения Хасавюрт - Тлох и в Казбековском районе на участке км 0 - км 7 автодороги подъезд к селу Артлух от автодороги "Хасавюрт - Тлох", в связи с ухудшением погодных условий, сопровождающимся интенсивными осадками в виде снега, сильным ветром и нулевой видимостью, в целях обеспечения безопасности, движение автотранспорта временно закрыто", - говорится в сообщении.

Уточняется, на всех закрытых участках более 10 единиц спецтехники.

"Работы по расчистке дорог будут начаты с наступлением благоприятных погодных условий", - добавили в Дагестанавтодоре.