Победителями трека "Медиа" проекта "Флагманы образования" стали 40 педагогов и управленцев

Конкурсанты научились противодействовать фейкам, формировать личный бренд, использовать медиаинструменты для коммуникации с учениками, родителями и профессиональным сообществом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Победителями трека "Медиа" в рамках проекта "Флагманы образования" признаны 40 педагогов и управленцев из 26 регионов России, они получили удостоверения о повышении квалификации. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ).

"Трек "Медиа" помогает специалистам сферы образования уверенно работать в современной информационной среде и находить общий язык с обучающимися посредством медиаконтента. Востребованность такого направления доказывает высокий спрос у педагогов и управленцев: на участие в треке было подано 18 420 заявок из всех регионов России и города Байконур", - говорится в сообщении.

Конкурсанты научились противодействовать фейкам, формировать личный бренд, использовать медиаинструменты для коммуникации с учениками, родителями и профессиональным сообществом.

"Для нас важно, что победителями стали педагоги и управленцы в сфере образования, которые не просто выполнили задания, а продемонстрировали умение создавать качественный контент и ответственно работать с информацией. Это люди, способные вести за собой профессиональное сообщество и создавать", - отметил генеральный директор президентской платформы, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

В рамках трека участники также прошли онлайн-курс, созданный в партнерстве с Форумом классных руководителей и мастерской новых медиа, выполнили практические задания и запустили собственные медиапродукты в социальных сетях для детских садов, школ, колледжей, вузов и личных страниц, которые представили на итоговом мероприятии в "Сенеже".

Среди работ - материалы к юбилею школы с участием известных управленцев в сфере образования, страницы школьных музеев, запуск новых рубрик в социальных сетях. Проект "Флагманы образования" реализуется в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).