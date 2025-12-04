Трансляция

Церемония вручения приза "За верность". Видеотрансляция

В Усадьбе А.И. Лобанова-Ростовского проходит церемония вручения приза "За верность" имени выдающегося советского футболиста Федора Черенкова.

Он был учрежден в сентябре 2024 года. Организаторам выступило информационное агентство России ТАСС при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Группы компаний "Дело".

Призом "За верность" будут награждены лучшие представители футбольной индустрии (футболисты, тренеры, спортивные врачи и другие члены команды) в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг, демонстрирующих выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу.

Цели приза:

укрепление нравственных основ российского спорта;

содействие развитию спорта, основанного на принципах долга, чести, преданности делу;

поддержка регионального спорта, привлечение внимания к этой сфере в регионах России, малых городах;

определение и признание спортсменов, тренеров и специалистов, демонстрирующих исключительную верность своему клубу, профессии и стране на протяжении длительного времени;

продвижение идеалов спортивного мастерства, скромности, человечности и бескорыстного служения спорту, олицетворяемых Федором Черенковым;

создание позитивных примеров и формирование в обществе запроса на истинных героев спорта – "художников игры" и преданных профессионалов, чей авторитет основан не только на результатах, но и на уважении коллег и любви болельщиков.

Жюри: