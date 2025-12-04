Трансляция
Церемония вручения приза "За верность". Видеотрансляция
Редакция сайта ТАСС
16:33
В Усадьбе А.И. Лобанова-Ростовского проходит церемония вручения приза "За верность" имени выдающегося советского футболиста Федора Черенкова.
Он был учрежден в сентябре 2024 года. Организаторам выступило информационное агентство России ТАСС при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Группы компаний "Дело".
Призом "За верность" будут награждены лучшие представители футбольной индустрии (футболисты, тренеры, спортивные врачи и другие члены команды) в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг, демонстрирующих выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу.
Цели приза:
- укрепление нравственных основ российского спорта;
- содействие развитию спорта, основанного на принципах долга, чести, преданности делу;
- поддержка регионального спорта, привлечение внимания к этой сфере в регионах России, малых городах;
- определение и признание спортсменов, тренеров и специалистов, демонстрирующих исключительную верность своему клубу, профессии и стране на протяжении длительного времени;
- продвижение идеалов спортивного мастерства, скромности, человечности и бескорыстного служения спорту, олицетворяемых Федором Черенковым;
- создание позитивных примеров и формирование в обществе запроса на истинных героев спорта – "художников игры" и преданных профессионалов, чей авторитет основан не только на результатах, но и на уважении коллег и любви болельщиков.
Жюри:
- Алаев Александр Александрович, Президент Российской премьер-лиги (РПЛ);
- Дегтярев Михаил Владимирович, Министр спорта Российской Федерации;
- Дюков Александр Валерьевич, Председатель правления ПАО "Газпром нефть", президент Российского футбольного союза;
- Кондрашов Андрей Олегович, Генеральный директор ТАСС.
- Лавров Сергей Викторович, Министр иностранных дел Российской Федерации;
- Мацуев Денис Леонидович, Народный артист РФ;
- Степашин Сергей Вадимович, Председатель попечительского совета Фонда развития территорий;
- Шишкарев Сергей Николаевич, Основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Дело".