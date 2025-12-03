Эксперт Земский: технологии в медиаотрасли обгоняют правовое регулирование

По словам генерального директора телекомпании НТВ, терминология, используемая в регулировании отрасли, уже не соответствует современным реалиям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правовая база в области медиа и телекоммуникаций существенно отстает от развития технологий. Такое мнение высказал генеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский в рамках Московского индустриального медиафорума, передает корреспондент ТАСС.

"Технологии идут вперед, а правовая база отстает. Разрыв между ними составляет лет 20", - сказал он в ходе пленарной сессии "Технологический суверенитет медиателекоммуникационной отрасли в России".

По его словам, терминология, используемая в регулировании отрасли, уже не соответствует современным реалиям. "Нам необходимо консолидироваться и вырабатывать новую правовую базу", - отметил Земский.

