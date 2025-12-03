Поезд Грозный - Волгоград задержали из-за остановки грузового состава

Время задержки превысило два часа

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Незапланированная остановка грузового поезда по техпричине на перегоне Спартановка - Пост 6 км в Волгоградской области привела к задержке пассажирского поезда №301 Грозный - Волгоград и пригородного электропоезда №6423 сообщением Волжский - Волгоград-1. Время задержки превысило два часа, сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

"Сегодня в 6:46 мск на перегоне Спартановка - Пост 6 км в Волгоградской области по техническим причинам произошла незапланированная остановка грузового поезда. На место был направлен вспомогательный локомотив. В результате происшествия задержан пассажирский поезд №301 Грозный - Волгоград и пригородный электропоезд №6423 сообщением Волжский - Волгоград-1. Время задержки составило более двух часов", - говорится в сообщении.

Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.