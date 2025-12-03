Меликов поручил ускорить ремонт дома в Каспийске после атаки БПЛА

Вопрос находится на личном контроле главы Дагестана

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов поставил задачу по оперативному восстановлению многоэтажного дома в Каспийске, поврежденного в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, а также по выплате компенсаций. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы и правительства региона.

"Мы принимаем все необходимые меры для восстановления структуры многоквартирного дома в Каспийске. Важно ускорить работу и принять решения по выплате компенсаций за причиненный ущерб. Необходимо обследовать соседние здания и определить объем ремонта лифтового оборудования и других элементов общего пользования", - сказал Меликов.

Он дал указания руководству города и профильным ведомствам ускорить процесс восстановления. Вопрос находится на личном контроле главы Дагестана.