В Литве попрощались с погибшим во время учений военнослужащим Бельгии

Из Вильнюса его останки были перевезены в Каунас и самолетом отправлены в Бельгию

ВИЛЬНЮС, 3 декабря. /ТАСС/. Официальные лица Литвы и представители общественности попрощались с военнослужащим контингента Бельгии, погибшим во время учений боевой группы размещенного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования. Из Вильнюса его останки были перевезены в Каунас и самолетом отправлены в Бельгию.

"Выражаем соболезнования близким погибшего воина и всему народу Бельгии, - сказал президент Литвы Гитанас Науседа. - Горестно, что молодая жизнь оборвалась при таких обстоятельствах, но эта та цена, которую готовы заплатить наши союзники, за что мы им глубоко благодарны".

"Необходимо делать все для того, чтобы уберечь каждого солдата - будь то иностранец или литовец. Для армии происшедшее на учениях - шок и боль", - заявила премьер-министр Инга Ругинене.

Инцидент произошел 28 ноября на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде. Бельгийский военный получил множественные тяжелые ранения во время минометных стрельб. Первая помощь была оказана на месте, после чего пострадавшего доставили в больницу в Вильнюс. Усилия медиков сохранить ему жизнь оказались безуспешными.

Расследованием причин ЧП совместно занимаются бельгийские и литовские ответственные инстанции.