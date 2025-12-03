В Астрахани завели дело по факту браконьерства осетровых на 250 млн рублей

Согласно заключению ихтиологического исследования, вся обнаруженная рыба добыта из естественной среды обитания

АСТРАХАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили в Астраханской области уголовное дело по факту задержания организованной группой лиц, осуществлявшей перевозку для сбыта 6,5 тонн осетровых, добытых браконьерами. РФ причинен ущерб на сумму более 249 млн рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Как уточнили в ведомстве, по версии следствия, неизвестные в составе организованной группы незаконно приобрели 1805 особей русского осетра и передали подозреваемому и иным участникам группы для дальнейшей перевозки на склад в Саратов, чтобы продать. Мужчина с участниками группы незаконно перевозил рыбу через поселок Стрелецкое Трусовского района Астрахани, где их автомобиль задержали. В ходе осмотра в рефрижераторе обнаружили и изъяли туши рыб русского осетра, общий вес составил 6,5 тонны.

Уточняется, что, исходя из заключения ихтиологического исследования, всю обнаруженную рыбу добыли из естественной среды обитания браконьерским способом. Преступными действиями подозреваемого и других участников организованной группы федеральным рыбным запасам РФ причинен ущерб на сумму более 249 млн рублей.

Уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины и его сообщников возбуждено по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные организованной группой). Подозреваемый задержан. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об его аресте.

Устанавливаются другие члены группы, а также все обстоятельства произошедшего. Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ России по области, Астраханским ЛО МВД России на транспорте и ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Астраханской области.