ВЭБ.РФ направит более 14 млрд рублей на постройку межвузовского кампуса в Перми

Общий бюджет проекта составляет 41,3 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ направит более 14 млрд рублей на строительство межвузовского кампуса "Будущее Пармы" в Перми. Об этом сообщает пресс- служба ВЭБ.РФ по итогам подписания госкорпорацией кредитного договора с концессионером проекта ООО "Кампус "Парма".

"Средства кредитной линии ВЭБ.РФ в сумме 14,6 млрд рублей будут направлены на строительство пяти корпусов общежитий, двух гостиничных корпусов для преподавателей, учебно-лабораторного корпуса с технопарком, конференц-центра, ФОК", - сообщили в ВЭБ.РФ.

Общий бюджет проекта составляет 41,3 млрд рублей, из них 19,7 млрд рублей - капитальный грант, в том числе федеральный - 12,3 млрд рублей. Как отметили в госкорпорации, плановый срок готовности кампуса - конец декабря 2027 года. Общая площадь зданий межвузовского кампуса составит 161,5 тыс. кв. метров, они разместятся на участке в 21,5 га. Общежития кампуса будут рассчитаны на 4 760 студентов и преподавателей, количество мест в гостинице составит еще 329.

"Создание современных университетских кампусов - одно из приоритетных направлений инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ, отраженное в новой стратегии развития ВЭБ.РФ до 2030 года. Проект "Кампус Парма" имеет большое значение для социально-экономического развития не только Пермского края, но и всего Приволжского федерального округа. Его реализация позволит принципиально улучшить условия для учебы, исследований и жизни тысяч студентов и преподавателей, создать точку притяжения для ведущих ученых и бизнеса, ориентированного на кадры и разработки, создаваемые в кампусе. Кампус в Перми - третий объект наряду с кампусами в Челябинске и Архангельске, реализуемый при финансовой поддержке ВЭБ.РФ", - отметил управляющий директор ВЭБ.РФ Николай Борисенко.

Межвузовский кампус "Будущее Пармы" строится в Перми по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Концессионное соглашение о его финансировании, создании и эксплуатации было заключено в марте 2023 года.