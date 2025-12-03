Дмитриев показал Уиткоффу и Кушнеру Грановитую палату Кремля

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф © Екатерина Шамарова/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер осмотрели Грановитую палату во время визита 2 декабря в московский Кремль.

На фотографии в аккаунте спецпредставителя президента РФ, гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) изображено, как Кушнер, Уиткофф и Дмитриев осматривают зал Грановитой палаты во время посещения Кремля. Дмитриев подписал фото словами "Диалог Россия-США".

Грановитая палата была построена в 1487 году итальянцем Марко Фрязиным как тронный зал для приемов Ивана III. Завершил строительство в 1491 году архитектор Пьетро Антонио Солари.

2 декабря российский лидер Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера - зятя президента США Дональда Трампа. Ключевой темой стало урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.

Перед беседой с президентом РФ Уиткофф и Дмитриев пообедали в одном из московских ресторанов. Они также прошлись по центру столицы, полюбовались Большим театром. По городу американские гости и сопровождающие передвигались на автомобилях Aurus. После Дмитриев и Уиткофф прибыли в Кремль пешком, прогулявшись по Красной площади, с ними также был Кушнер.