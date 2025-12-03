ВЦИОМ: число верящих в конспирологию россиян сократилось с 1990-х годов

Почти половина опрошенных уже не верит в конспирологические теории

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вера россиян в существование тайных сил, управляющих миром, снизилась по сравнению с 1990-ми годами, почти половина опрошенных уже не верит в конспирологические теории. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"Согласно полученным результатам, потребность россиян в конспирологии, которая так остро ощущалась в 1990-х, заметно ослабла. Взгляд на вещи стал более рационален: сегодня в российском обществе скорее отрицается существование тайных организаций, управляющих ходом событий в стране и в мире", - говорится в исследовании.

По данным опроса, в 2025 году 46% респондентов не верят в существование подобных организаций, в то время как в 1992 году такого мнения придерживались лишь 26% россиян. Молодые люди в большей мере скептически относятся к конспирологии - поколение "цифры" (2001 год и позднее - 67%) и младшие миллениалы (1992-2000 - 66%) склонны отрицать их существование. Вместе с тем старшее поколение россиян, преимущественно поколение "застоя" (1948-1967 - 50%) и поколение оттепели (до 1947 - 44%), сохраняют веру в тайные силы.

Как отмечается в исследовании, 63% опрошенных россиян полагают, что поведением людей управляют прежде всего воля и разум, а не судьба (10%), объективные законы (9%) или случай (5%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" проходил 11 октября 2025 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.