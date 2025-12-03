Мишустин поприветствовал участников и гостей премии "Юрист года"

Премьер-министр РФ отметил вклад юристов в совершенствование российского законодательства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям торжественной церемонии вручения высшей юридической премии "Юрист года", отметив их вклад в развитие законодательства и судебной системы в РФ.

"Благодаря вам совершенствуется отечественное законодательство, повышается эффективность судебной системы, создаются условия для устойчивого роста национальной экономики", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Мишустин поздравил лауреатов премии с заслуженными наградами, подчеркнув, что участники являются примером для молодых специалистов. "Сегодня мы чествуем лучших представителей юридического сообщества - тех, кто своей компетентностью, принципиальностью и преданностью делу заслужил признание коллег и общественности. Это высокая оценка вашего вклада в развитие правовой системы нашей страны", - отметил премьер.

Он добавил, что профессия юриста требует глубоких знаний и ответственности, а также умения принимать взвешенные решения в сложных ситуациях. "Именно вы стоите на страже законности, обеспечиваете защиту прав и интересов государства, общества и бизнеса", - подчеркнул он.

Премьер пожелал участникам и гостям церемонии крепкого здоровья, новых успехов и достижений на благо страны.

Вручение премии "Юрист года" приурочено к профессиональному празднику - Дню юриста, который отмечается ежегодно 3 декабря.