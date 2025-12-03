Число участников Челябинского промышленного форума выросло до 1,5 тыс.

На мероприятие прибыли представители 13 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Челябинский промышленный форум, который проходит в Челябинске, собрал свыше 1,5 тыс. участников из 13 регионов, также из Белоруссии и Казахстана. Это больше примерно на треть, чем было в 2024 году, сообщили ТАСС в Министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

"Челябинский промышленный форум в этом году собрал рекордное число участников - свыше 1,5 тыс. из 13 российских регионов, а также из Белоруссии и Казахстана, в прошлом году было примерно на треть меньше. Это эксперты в сфере экономики и промышленности, представители бизнеса, власти, финансовых структур, научных и учебных учреждений. В рамках мероприятия они работают на круглых столах и мастер-классах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках форума организована выставка, на которой представлены свыше 50 промышленных предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Пермского края, Свердловской, Липецкой областей. Также из Новосибирской, Челябинской областей, Республики Беларусь. Для них и других участников форум стал площадкой для диалога на актуальные для отрасли темы (подготовка кадров, наставничество, внутриобластная и межрегиональная кооперация и другие).

"Производительность труда - главная тема не только нашего форума. Сегодня это один из ключевых инструментов роста конкурентоспособности и обеспечения технологического суверенитета страны. Это серьезный сектор южноуральской экономики: суммарная выручка предприятий-участников составляет 640 млрд рублей, на них трудится более 57 тыс. человек", - прокомментировал ТАСС директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.

Организаторами форума выступают Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области и региональный Фонд развития промышленности (ФРП) при поддержке Минпромторга России и правительства региона.