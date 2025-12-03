Комитет ГД 4 декабря обсудит ограничение сплошных рубок на Байкале

Изменения планируется внести в Лесной кодекс РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Изменения, направленные на предотвращение сплошных рубок на Байкале, планируется внести в Лесной кодекс РФ. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассмотрит инициативу 4 декабря, сообщил ТАСС председатель комитета Дмитрий Кобылкин ("Единая Россия").

"Необходимо на законодательном уровне отделить вырубку леса для бизнеса от работ по уходу за лесом вокруг Байкала. Понятие "сплошная рубка" должно касаться только коммерческой заготовки древесины. Все же необходимые работы по защите леса от пожаров, болезней и вредителей, а также по восстановлению леса должны называться "санитарно-оздоровительными мероприятиями", - сказал Кобылкин.

По его словам, такое разграничение потребует внесения изменений в Лесной кодекс РФ. Это, отметил депутат, исключит возможность промышленной вырубки под видом заботы о лесных массивах на берегах Байкала.

"Наш комитет рассмотрит этот вопрос уже в этот четверг. Главная цель - сохранить природу Байкала, учитывая интересы людей, которые там живут. Этот вопрос будет на постоянном контроле у депутатов", - заключил Кобылкин.