Мишустин поздравил Центр неврологии и нейронаук с 80-летием

Премьер-министр отметил, что в Центре разрабатываются и внедряются современные высокоточные методики и решения

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Российского центра неврологии и нейронаук с 80-летием учреждения, отметив высокий уровень профессионализма его сотрудников.

"За прошедшие десятилетия пройден большой путь, и сегодня ваше уникальное учреждение является одним из крупнейших неврологических кластеров страны. Здесь сформированы передовые научные школы, накоплен значительный практический опыт диагностики, лечения и профилактики заболеваний нервной системы", - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер отметил, что в центре разрабатываются и внедряются современные высокоточные методики и решения, в том числе в области нейротехнологий, многие из которых успешно применяются в российских клиниках. Кроме того, в учреждении готовят квалифицированных специалистов, востребованных в ведущих медицинских организациях.

Мишустин подчеркнул высокий уровень профессионализма сотрудников Российского центра неврологии и нейронаук, их ответственность, умение работать в команде, а также преодолевать сложнейшие задачи. Он также обратил внимание на ежедневную помощь сотрудников людям с тяжелыми заболеваниями и поблагодарил их за самоотверженный труд, преданность призванию, чуткое отношение.

"Вы продолжаете дело выдающихся предшественников, проводите фундаментальные и прикладные исследования, развиваете инновационные направления в нейронауке, совершенствуете реабилитационные и восстановительные программы. Благодаря вам тысячи пациентов получают комплексную и эффективную медицинскую помощь", - добавил премьер.

Мишустин пожелал коллективу дальнейших успехов и достижений, крепкого здоровья, благополучия им и их близким.