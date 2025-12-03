Липецкий завод металлопроката на 25% увеличил выпуск продукции по нацпроекту

Оптимизация производства также позволила сократить время изготовления одной партии продукции на 12%, отметил губернатор региона Игорь Артамонов

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

ЛИПЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Липецкий производитель металлопроката ООО "Титан" оптимизировал процесс производства металлоконструкций в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", что позволило нарастить выпуск продукции на 25%. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"ООО "Титан" нарастил выпуск продукции на 25% благодаря участию в национальном проекте "Эффективная и конкурентная экономика". Компания присоединилась к федеральной программе повышения производительности труда в марте 2025 года. Совместно со специалистами Регионального центра компетенций на предприятии оптимизировали процесс производства металлоконструкций", - сказал Артамонов.

Оптимизация производства также позволила сократить время изготовления одной партии продукции на 12%, добавил губернатор.

По его словам, в рамках нацпроекта на производстве были разработаны четкие стандарты выполнения ключевых операций, внедрена система визуального управления для сырья и материалов, организованы рабочие места по системе 5S на участке рубки металла.

Помимо этого, производство оборудовали современными инструментами и специальной оснасткой для его хранения, отметил губернатор. Компания также подготовила собственных инструкторов по бережливому производству и запустила программу регулярного обучения для персонала.

"Участие в нацпроекте открывает перед предприятиями новые возможности для технологического развития. Современные подходы к организации производства позволяют достигать реальных экономических результатов", - подчеркнул Артамонов.