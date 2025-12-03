Фиксацию нарушений оплаты проезда по дорогам силовиками предлагают исключить

Проект ведомственного приказа проходит процедуру общественного обсуждения

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. МВД России предлагает изменить порядок предоставления сведений, содержащихся в ведомственных информационных учетах, в связи с необходимостью исключения процедуры фиксации административных правонарушений, касающихся неоплаты проезда автомобилями сотрудников ВС РФ, ФСБ, СК и других силовых ведомств по платным автодорогам, так как они освобождаются от этой обязанности. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

"Разработка проекта приказа МВД России, которым предусматриваются изменения в порядок предоставления сведений, содержащихся в ведомственных информационных учетах, обусловлена необходимостью исключения процедуры фиксации административных правонарушений, касающихся неоплаты проезда автомобилями указанных структур по платным автодорогам", - говорится в сообщении.

В ГАИ пояснили, что федеральным законом от 31 июля 2025 года №338-ФЗ внесены изменения в законодательство РФ, освобождающие ряд министерств и ведомств от обязательства оплаты проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам и участкам таких дорог.

Так, Вооруженные силы России, Росгвардии, ФСБ, МВД, СК, государственной охраны, Главного управления специальных программ президента Российской Федерации, прокуратуры и Государственной фельдъегерской службы освобождены от внесения платы за пользование указанными объектами инфраструктуры.

"Проект ведомственного приказа в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения", - добавили в ГАИ.