Путин участвует в благотворительной акции "Елка желаний". Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Редакция сайта ТАСС

Президент РФ Владимир Путин 3 декабря принимает участие в новогодней акции "Елка желаний".

Об акции

"Елка желаний" украшена открытками в виде новогодних шариков с желаниями детей. Ежегодно Путин выбирает несколько таких открыток. С 2018 года глава государства исполнил 20 новогодних детских желаний.

Исполнить детское желание могут и обычные граждане, причем как в очном, так и в дистанционном форматах - елки с открытками размещают в местах проведения акции.

Согласно условиям акции, присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, стать участниками "Елки желаний" могут дети участников СВО, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных с ними обстреливаемых областей.

Подать заявку с новогодним желанием можно до 20 декабря на сайте елкажеланий.рф.