В Берлине почтили память павших советских воинов по случаю Дня Неизвестного Солдата

В мероприятии приняли участие посол РФ в Германии Сергей Нечаев, сотрудники российской дипмиссии, учащиеся общеобразовательной школы при посольстве России, соотечественники, германские активисты и неравнодушные граждане ФРГ

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Торжественно-траурная церемония возложения цветов к Мемориалу павшим советским воинам прошла в Берлине в парке Тиргартен по случаю Дня Неизвестного Солдата. В мероприятии приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, сотрудники российской дипмиссии, учащиеся общеобразовательной школы при посольстве РФ в ФРГ, многочисленные соотечественники, германские активисты и неравнодушные граждане ФРГ, передает корреспондент ТАСС.

Они возложили цветы к Мемориалу советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Одна из активисток прочла стихотворение, посвященное Неизвестному Солдату.

"Сегодня мы отмечаем День воинской славы Российской Федерации, День Неизвестного Солдата. Для наших немецких друзей, которые сегодня здесь тоже вместе с нами у мемориала в Тиргартене, это тоже памятный день. И мы рады, что у нас много друзей, которые придерживаются правильной и объективной культуры памяти", - сказал Нечаев российским журналистам.

Дипломат напомнил, что "в Германии похоронено более 750 тыс. советских граждан, солдат, офицеров, военнопленных, насильственно угнанных". Многие имена, по его словам, неизвестны, российские заграничные учреждения ведут работу по их установлению. "Многое нам удается, но здесь еще большое поле работы. Поэтому День Неизвестного Солдата для нас весьма актуален и своевременен, в частности в Германии, где работа по выявлению новых имен, по перезахоронению останков выявленных занимает одно из приоритетных мест, чем мы и занимаемся, и будем заниматься. Особенно, конечно, в Год защитника Отечества", - заключил посол России.

Ежегодно 3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Эта дата была установлена 4 ноября 2014 года президентом России Владимиром Путиным "в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными".

О памятнике в Тиргартене

Памятник в Тиргартене - один из первых на немецкой земле, возведенных в честь советских солдат. Скульптурная композиция была открыта в ноябре 1945 года на месте братской могилы, где покоится прах воинов, павших при штурме Берлина. Она была воздвигнута по проекту Льва Кербеля, разработанному совместно со скульптором Владимиром Цигалем и архитектором Николаем Сергиевским. Комплекс представляет собой ряд колонн, на центральной из которых стоит бронзовая 8-метровая статуя советского воина. По обе стороны расположены два танка Т-34 и два артиллерийских орудия. По разным данным, в братской могиле захоронены останки от 2 тыс. до 2,5 тыс. воинов.