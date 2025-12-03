Цивилева и Кузнецов наградили победителя премии "Мы вместе"

Лучшим в номинации "Герои нашего времени" стал Денис Лукиных из Нижегородской области с проектом объединения волонтеров "Цех 52"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Победителем номинации "Герои нашего времени" премии "Мы вместе" стал Денис Лукиных из Нижегородской области с проектом объединения волонтеров "Цех 52". Награду ему вручили статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, передает корреспондент ТАСС.

Проект "Цех 52" создает уникальное оборудование для бойцов СВО. Команда разрабатывает макеты техники - "обманки", спасающие жизни расчетов, а также производит окопные свечи, маскировочные сети и мобильные печки по принципу максимальной эффективности при низкой себестоимости. Проект объединил более 500 волонтеров по всей России. Второе место в номинации занял молодежный проект "Послезавтра", третье - проект "СВОй бизнес".

Цивилева на торжественной церемонии вручения премии в Национальном центре "Россия" поздравила финалистов премии, отметив, что они являются значимым примером для всех.

"Особенно почетно быть тем, кто вручает премии в такой номинации: "Герои нашего времени". Символично, что этот год является Годом защитника Отечества, годом юбилея 80-летия Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. И мы чествуем лучших, [тех], кто сумел проложить этот мостик - между подвигами прошлого и безграничным мужеством настоящего. Тех, кто помогает нашим защитникам, их близким, кто поддерживает их своим теплом, вниманием, заботой. Это очень ценно", - сказала она.

Торжественная церемония вручения международной премии "Мы вместе" проходит в рамках одноименного форума. В 2025 году на премию подано рекордное число заявок - 52 383 из 147 стран. За пять лет участников стало больше в два раза, а география расширилась в 2,5 раза (с 59 до 147 стран). Организаторами форума выступают Росмолодежь и Добро.рф. ТАСС - генеральный информационный партнер.