Музеи ДНР пополнились на 1 тыс. экспонатов за 2025 год

Новые экспозиции увидели более 130 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Музеи ДНР пополнились на 1 тыс. экспонатов за 2025 год, новые экспозиции увидели более 130 тыс. человек, об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков во время своего прямого эфира.

"В 2025 году музейные коллекции (в ДНР - прим. ТАСС) выросли на тысячу предметов. Было открыто около 430 выставок. Проведено более 7 тыс. экскурсий. Музеи посетили около 130 тыс. человек. Почти половина из них молодежь, учащиеся. Для нас это очень важно", - сообщил Желтяков.

Министр культуры ДНР добавил, что в республике запустили новую образовательную акцию "Я учусь в музее". Теперь несколько уроков истории будут проводить наглядно, непосредственно в музейных комплексах республики.

Сейчас музейный фонд ДНР насчитывает более 350 тыс. экспонатов. Среди них уникальные картины Шишкина, Серова, Васнецова, иконы XVI - XVII веков и древние скифские каменные изваяния.