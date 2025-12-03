Вылет рейса Владивосток - Камрань задержали

Ограничения ввели из-за непогоды

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Владивосток - Камрань (Вьетнам). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

"Сегодня в международном аэропорту Владивосток по техническим причинам задержан вылет рейса Владивосток - Камрань (Вьетнам) авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на 12:00 (время местное). На рейс зарегистрировано 162 пассажира. Расчетное время вылета 4 декабря в 04:20 (время местное). Приморский транспортный прокурор держит на контроле соблюдение прав граждан в период ожидания", - говорится в сообщении.

В здании аэровокзала организовали мобильную приемную для пассажиров задержанного рейса. В Хабаровском крае продолжаются надзорные мероприятия, направленные на соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов Охотск - Хабаровск, Николаевск-на-Амуре - Чумикан, Николаевск-на-Амуре - Аян, Херпучи - Хабаровск, Николаевск-на-Амуре - Нелькан и в обратных направлениях. Из-за плохих погодных условий вылеты отложены до улучшения метеобстановки.